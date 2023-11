Erhöhte Sicherheit bei den Game Awards, um spontane Personen auf der Bühne zu verhindern

HQ

Geoff Keighley weiß immer, wie man bei seinen Veranstaltungen das ganze Jahr über eine gute Show abliefert. Vom Summer Game Fest über die Game Awards bis hin zur Opening Night Live der Gamescom haben wir gesehen, wie er begeistert ist und das Publikum begeistert. Aber in letzter Zeit gab es auch einige peinliche Live-Momente mit spontanen Auftritten auf der Bühne an der Seite von Keighley und seinen Gästen, die die Erinnerung an die Show etwas trübten.

Aber es sieht so aus, als ob die diesjährige Verleihung der The Game Awards anders sein wird (und das nicht nur wegen des Fehlens von Weltpremieren-Titelkarten ). Der Produzent und Moderator des diesjährigen GOTY hielt gestern Abend ein Live-Q&A ab und eine der Fragen drehte sich um Sicherheitsmaßnahmen, an denen Geoff und sein Team zu diesem Anlass gearbeitet haben.

"Ja, wir arbeiten daran", antwortete er. "Wir wollen nicht zu öffentlich über diese Dinge sprechen, weil es vor allem um Sicherheit geht.

"Wir haben definitiv Pläne und wir versuchen, alles zu tun, was wir können, um mich zu schützen, aber auch alle, die die Show sehen, das Publikum, die Leute, die an der Show beteiligt sind, und alles. Das ist etwas, worüber wir nachdenken. Wir verstehen die Besorgnis.

"Glauben Sie mir, das ist etwas, das wir sehr im Auge behalten, aber wir wollen auch eine großartige Show auf die Beine stellen, die diese Spiele und unsere Liebe zu Videospielen feiert. Aber ja, ich verstehe die Besorgnis darüber."

Hoffen wir, dass die Maßnahmen effizient sein werden und wir keine Unterbrechung der Auszeichnung "Spiel des Jahres" bedauern müssen.