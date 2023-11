Erhellen Sie Ihr Leben mit der Portrait Schreibtischlampe von WiZ Connected

HQ

Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wenn es darum geht, intelligente Lichttechnologie zu verwenden, um Ihr Leben heutzutage zu beleuchten, und in diesem Sinne haben wir in der neuesten Episode von Quick Look ein neues Gerät in dieser Kategorie in die Hände bekommen.

Dieses Gadget, das als WiZ Connected Portrait Desk Lamp bekannt ist, ermöglicht es Benutzern, ihren Schreibtisch auf vielfältige Weise zu beleuchten, indem sie die Dual-Light-Zonen verwenden. Mit seiner Ringlichtform eignet sich das Gadget auch hervorragend für Videoanrufe, was bedeutet, dass es auch dazu beitragen kann, dass Sie besser aussehen, wenn Sie mit Ihrem Chef oder einem entfernten Freund oder Familienmitglied chatten.

Um zu sehen, ob dies die Beleuchtungslösung für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt die neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Meinungen über das Gerät teilt.