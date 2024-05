Erhellen Sie die Nacht mit der Glow 2.0-Reihe von Nomad

HQ

Nomad produziert eine riesige Auswahl an aufregenden Accessoires und Gegenständen, die du mit deiner teureren Technologie und Ausrüstung verwenden kannst. Wir haben uns im Laufe der Jahre im Rahmen unserer Quick Look Videoserie viele davon angesehen, aber nur wenige sind so auffällig wie die neueste Linie von Glow Accessoires.

Diese Zubehörserie verwendet eine photolumineszierende Farbgebung, so dass sie eine lebendige und leuchtend grüne Farbe abgeben, wenn die Lichter schwach oder ganz ausgeschaltet sind. Unnötig zu erwähnen, dass diejenigen, die auf der Suche nach einem farbenfrohen und auffälligen Accessoire sind, das sie zu einem Rave tragen können, nicht weiter suchen müssen.

Um die Glow 2.0 Accessoires genauer zu sehen und die Gedanken und Meinungen unseres eigenen Magnus dazu zu hören, solltest du dir unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten ansehen.