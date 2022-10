Erhalten Sie einen detaillierten Einblick in Apex Legends' Catalyst

HQ

In wenigen Tagen startet die nächste Saison von Apex Legends, und damit dürfen wir uns auf eine neue Karte und auch auf ein neues Legend: Catalyst freuen. Respawn hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der tief in das eintaucht, was diese Person auf den Tisch bringt, und zeigt, wie ihre Fähigkeiten im Spiel funktionieren.

Hier sind die Fähigkeiten von Catalyst:

Passiv - Barrikade: Katalysator kann Ferrofluid verwenden, um Türen zu blockieren, so dass Teams in der Hitze des Gefechts eine kurze Atempause bekommen können

Tactical - Piercing Spikes: Catalyst legt eine Falle aus Ferrofluid-Stacheln über den Boden, wobei Catalyst immun gegen feindliche Spikes ist.

Ultimate - Dark Veil: Catalyst errichtet eine Wand aus Ferrofluid, die Sicht und Sichtlinien blockiert und gleichzeitig alle Feinde, die versuchen, hindurchzugehen, teilweise blendet und verlangsamt.

Ihr könnt jede der Fähigkeiten im Trailer unten sehen und könnt euch darauf freuen, Catalyst im Spiel zu spielen, wenn die nächste Saison von Apex Legends, Eclipse, am 1. November erscheint.