Erhalte Lara Crofts Neoprenanzug-Skin kostenlos von Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Gestern Abend waren die The Game Awards phänomenal, und eine der größten Überraschungen war die Ankündigung nicht nur von einem, sondern von zwei neuen Tomb Raider-Spielen. Das eine ist das kommende Tomb Raider: Catalyst, ein neues Abenteuer mit der besten Lara Croft der Welt, und das andere ist Tomb Raider: Legacy of Atlantis, das die Geschichte des ersten Spiels neu erzählt.

Ein Trailer zu Legacy of Atlantis zeigte ein neues Design für Lara Croft, das laut Kommentaren in den sozialen Medien offenbar gut aufgenommen wurde. Und jetzt hat Amazon (das derzeit ein einheitliches Lara-Croft-Universum mit diesen Spielen, einer kommenden TV-Serie und mehr schafft) angekündigt, eine kostenlose Überraschung anzubieten.

Wenn du dein Steam/PSN/Xbox-Konto mit Amazon Games iD verknüpfst, erhältst du das mediterrane Neoprenanzug-Outfit für Legacy of Atlantis. Du kannst unten sehen, wie es aussieht, und wenn du diese Haut möchtest, schau hier vorbei und hol sie dir.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis wird im dritten Quartal 2026 veröffentlicht werden (ein Zeitrahmen, in dem voraussichtlich mehrere große Spiele veröffentlicht werden, um die Lücke von Grand Theft Auto VI im vierten Quartal zu füllen). Es wird auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X verfügbar sein. Unten könnt ihr euch neue Bilder aus dem Spiel ansehen, und wir haben auch den heutigen Trailer beigefügt.