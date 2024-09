Erhalte einen ausführlicheren Einblick in Anna Kendricks Regiedebüt

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Anna Kendrick ihre Fähigkeiten als Filmemacherin testen wollte, indem sie in die Welt der Regie einstieg. Wir werden dies nächsten Monat zum ersten Mal sehen, wenn die Schauspielerin ihren ersten Versuch vom Regiestuhl aus debütiert, einen Film, der als Woman of the Hour bekannt ist.

Dieser Film handelt von einer aufstrebenden Schauspielerin, die in den 1970er Jahren in Los Angeles lebt und sich zufällig in der Nähe eines Serienmörders inmitten einer jahrelangen Mordserie befindet, und das alles während eines Auftritts in einer TV-Serie namens The Dating Game.

Woman of the Hour wird am 18. Oktober auf Netflix erscheinen, und Sie können den Trailer und die Zusammenfassung des Films unten sehen.

