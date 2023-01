Ergonomie steht im Mittelpunkt des DualUp-Monitors von LG

HQ

Wenn es einen Bereich gibt, in dem der Monitorraum noch nicht ganz rissig zu sein scheint, sind es die sperrigen und im Allgemeinen großen Ständer, an denen Displays montiert sind, was für diejenigen mit kleinen oder überfüllten Schreibtischen ein Ärgernis sein kann. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, besteht darin, ein Display an einer Wand zu montieren und die Notwendigkeit eines Ständers ganz zu eliminieren, aber das ist nicht immer machbar. Zum Glück hat LG eine Lösung.

Der DualUp-Monitor ist ein doppelt so großes Anzeigesystem, bei dem ein massiver Bildschirm an einer C-Klemme montiert ist, die verschiedene Positionen und Blickwinkel ermöglicht. Das Gerät nimmt nicht zu viel Platz auf einem Desktop ein und bietet Ihnen dennoch ein 2560x2880-Qualitätsdisplay, das in einem ungewöhnlichen und einzigartigen Seitenverhältnis von 16: 18 arbeitet.

Es scheint ein ziemliches Nischensystem zu sein, also um zu sehen, ob es etwas ist, das zu Ihrem Setup passt, schauen Sie sich den neuesten Quick Look an, um Magnus' Gedanken zum LG DualUp zu sehen.