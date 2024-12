Ergebnisse der Women's Champions League für die letzte Gruppenphase des UEFA-Wettbewerbs

HQ

Letzte Woche waren es die Männer Champions League, und jetzt sind es die Damen Champions League, die das Jahr abschließt. In dieser Woche, am 6. Spieltag, fanden die letzten Spiele der Gruppenphase statt - die letzte Gruppenphase der Women's Champions League, die im nächsten Jahr mit der Einführung der Ligaphase neu gestaltet wird - und bei denen es nur um die Führung der Gruppen ging.

Kurioserweise spielten in dieser Woche von den vier Gruppen nur die beiden besten Mannschaften gegeneinander und die beiden schlechtesten Mannschaften, die mathematisch bereits ausgeschieden waren, spielten dazwischen. Somit haben wir nun acht Finalisten in der Reihenfolge:



Gruppe A: Lyon, Wolfsburg



Gruppe B: Chelsea, Real Madrid



Gruppe C: Arsenal, Bayern München



Gruppe D: Barcelona, Manchester City



Ergebnisse der UEFA Women's Champions League am 6. Spieltag



Real Madrid - Chelsea 1:2



Twente - Celtic 3:0: Dienstag



Olympique Lyonnais - Wolfsburg 1:0



Roma - Galatasaray 3:0



FC Barcelona - Manchester City 3:0



Polten - Hammarby 1:2



Arsenal - Bayern 3:2



Juventus Turin - Valerenga 3:0



Am ersten Spieltag, am Dienstag, versuchte Real Madrid, den ersten Sieg gegen Chelsea einzufahren, der ihnen auch die Führung in der Gruppe B beschert hätte. Trotz eines frühen Tores von Caroline Weir in der 7. Minute konnte Chelsea in der zweiten Halbzeit zwei Tore in nur fünf Minuten erzielen, die Catarina Macário erzielte. Real Madrid hatte mehr Ballbesitz und Schüsse, aber Chelsea hatte mehr Glück.

An diesem Tag gewann auch Olympique Lyonnais, der erfolgreichste Klub aller Zeiten in der Champions League, Wolfsburg mit nur einem Tor Vorsprung und übernahm in einem sehr ausgeglichenen Spiel die Führung in der Gruppe A.

Gestern, am Mittwoch, besiegte der amtierende Meister Barcelona Manchester City mit 3:0 durch Tore der Ballon d'Or-Gewinnerinnen Aitana Bonmatí und Alexia Putellas und revanchierte sich für das Eröffnungsspiel der Gruppenphase, als City Barcelona besiegte.

Das spannendste Spiel entschied über die Führung der Gruppe C. Arsenal besiegte Bayern München mit 3:2, wobei die deutsche Mannschaft in der 58. Minute durch einen Doppelpack von Magdalena Eriksson in Führung ging, nur eine Minute später konterte Arsenal.

Alle acht Viertelfinalisten treffen am 7. Februar erneut aufeinander. Das Finale findet am 24. Mai in Lissabon statt.