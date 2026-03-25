Ergebnisse der UEFA Women's Champions League aus dem Viertelfinale
Barcelona deklassierte Real Madrid wie üblich in der Women's Champions League.
Das Hinspiel der UEFA Women's Champions League endete mit Siegen für Wolfsburg, Arsenal, Barcelona und Bayern München – eine gute Position, um nächste Woche die Qualifikation zu sichern. Chelsea, Lyon und Manchester United können noch auf ein Comeback hoffen, aber Real Madrid kann sich erneut vom Wettbewerb verabschieden, nachdem sie zu Hause mit 2:6 gegen Barcelona verloren haben. Das 23. Mal, dass Barça Real Madrid im Damen-Clásico besiegt, haben sie nur einmal verloren...
Hier sind die Ergebnisse der Viertelfinals der Women's Champions League am Dienstag und Mittwoch:
- Wolfsburg 1-0 Lyon
- Arsenal 3-1 Chelsea
- Real Madrid 2-6 Barcelona
- Manchester United 2:3 Bayern München
Zeiten für das Rückspiel des Viertelfinals der Women's Champions League:
Mittwoch, 1. April
- Bayern München gegen Manchester United: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea gegen Arsenal: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Donnerstag, 2. April
- Barcelona gegen Real Madrid: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- OL Lyonnes gegen Wolfsburfg: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Die Halbfinals finden am 25./26. April und am 2./3. Mai statt, das Finale findet am 23. Mai in Oslo statt. Wer glaubst du, wird dieses Jahr die Women's Champions League gewinnen?