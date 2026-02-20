Ergebnisse der Conference League aus den ersten Spielen der K.-o.-Playoffs am Donnerstag

HQ

Am Donnerstag endete das Hinspiel der K.-o.-Runde der UEFA Conference League. Acht Spiele, und es gab zwei Unentschieden; In diesen Fällen wird nächste Woche alles entschieden. Einige Teams werden im Rückspiel einen bedeutenden Vorteil haben, besonders Fiorentina, das Jagiellonia mit 3:0 deklassierte, und Lech Poznan, das KuPS mit 2:0 deklassierte.

Außerdem haben Samsunspor, Noah, Celje und Rijeka vor dem Rückspiel ein Tor für sich. Dies waren die Ergebnisse der gestrigen Spiele:

Ergebnisse der Conference League-Spiele am 19. Februar:



KuPS 0-2 Lech Poznan



Noah 1-0 AZ Alkmaar



Sigma Olmütz 1-1 Lausanne



Zrinjski 1-1 Crystal Palace



Drita 2-3 Celje



Jagiellonnie 0-3 Fiorentina



Omonia 0-1 Rijeka



Shkëndija 0-1 Samsunspor



Denken Sie daran, dass bereits acht Teams für die Runde der letzten 16 qualifiziert sind und auf ihre Rivalen dieser Woche warten:



AEK Athen (GRE)



AEK Larnaka (CYP)



Mainz (GER)



Raków (POL)



Rayo Vallecano (ESP)



Schachtar Donezk (UKR)



Sparta Praha (CZE)



Straßburg (FRA)



Die Achtelfinals folgen vom 12. bis 19. März, das Viertelfinale vom 9. bis 16. April, das Halbfinale am 30. April und 7. Mai, und das Finale findet am 27. Mai in Leipzig statt. Verfolgst du dieses Jahr die Europa League?