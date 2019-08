Erfolgreicher Twitch-Streamer Ninja wechselt zu Mixer

Twitch ist die vorherrschende Streaming-Plattform für Games, doch seit Donnerstagabend beschäftigt Content-Creator und deren Communities nur noch ein Thema: Der Wechsel von Tyler 'Ninja' Blevins von Twitch.tv zu Mixer.

Ninja ist einer der größten Streamer der Welt, der vor allem Fortnite auf Twitch streamte und in gewisser Hinsicht zu einem Aushängeschild der Plattform wurde. Auf Twitter gab der junge Mann nun bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung zu Microsoft wechselt und Twitch gänzlich den Rücken kehrt. Der Streamer spricht in seiner Ankündigung davon, zu seinen Streaming-Wurzeln zurückkehren zu wollen, wofür er in den Kommentaren eine Menge Unterstützung erhält.

Mixer (ursprünglich als "Beam" gestartet) wurde 2016 von Microsoft übernommen und wurde seitdem mit vielen Funktionen ausgeweitet, um sich in die Konsolenlandschaft zu integrieren. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Twitch-Streamer auf diese Plattform gezogen wird, aber Blevins bringt eine gewisse Reichweite mit - nicht nur was die Zuschauerzahlen betrifft (die Mixer nicht nachweisen kann). Der junge Mann war äußerst produktiv auf Twitch und in einem hohen Maße mit der Plattform verbunden, ob sich dieser Schritt für ihn und Microsoft lohnt?