Erfahrener ägyptischer Torwart für vier Spiele gesperrt, weil er einen Schiedsrichter am Kopf getroffen hat

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Mohamed El Shenawy, 37-jähriger Torwart von Al Ahly aus der ägyptischen Premier League, wurde am 4. April in einem Spiel gegen Ceramica, das 1:1 endete, mit harten Strafen bestraft, nachdem er einen Schiedsrichter am Kopf getroffen hatte. Es geschah während einer Auseinandersetzung aufgrund einer umstrittenen Elfmeterentscheidung am Ende des Spiels: El Shenawy schlug mit der Hand auf den Hinterkopf des Schiedsrichters.

Infolgedessen erhielt El Shenawy eine Sperre für vier Spiele in der ägyptischen Premier League und wurde von der Ägyptischen Profiklubvereinigung mit einer Geldstrafe von 50.000 Pfund (etwa 700.800 Euro) belegt, zudem wurden 2.500 ägyptische Pfund für zwei gelbe Karten verhängt.

El Shenawy, Kapitän des ägyptischen Vereins, zu dem er 2016 kam, spielt seit 2018 ebenfalls für die ägyptische Nationalmannschaft: Er war Anfang dieses Jahres der erste Torwart beim Afrika-Cup und wird voraussichtlich im Sommer zur Weltmeisterschaft nominiert. Al Ahly ist Dritter in der ägyptischen Premier League – Ceramica ist Vierter – und wurde kürzlich aus der CAF Champions League ausgeschieden.