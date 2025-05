Erfahrene Detektive betreten die Bühne in der Netflix-Serie The Thursday Murder Club Das Drama, das auf den Krimis basiert, kommt im August in die Kinos.

Netflix hat sich die Rechte an der Serie von Autor Richard Osman (The Thursday Murder Club ziemlich schnell gesichert, denn vor kurzem hat der Streamer einen Vertrag mit der Absicht unterzeichnet, die verschiedenen Romane zu adaptieren, aus denen sich die wachsende Krimi- und Mystery-Serie zusammensetzt. Netflix hat sich über die Produktion der Serie sehr lautstark geäußert und uns ursprünglich mitgeteilt, dass Helen Mirren als Elizabeth die Hauptrolle spielen wird, während Pierce Brosnan an der Seite von Ron, Ben Kingsley als Ibrahim und Celia Imrie als Joyce zu sehen sein wird. Daraufhin bestätigte der Streamer, dass die Show im August Premiere haben wird. In der nächsten Entwicklung hat Netflix nun einen Teaser-Trailer für die Serie gezeigt, ein Einblick, der uns in die Cooper's Chase führt und zeigt, wie die Bande zum ersten Mal zusammenkommt und beginnt, die Person zu jagen, die in der Nähe des Altersheims einen Mord begangen hat. Unnötig zu erwähnen, dass sich das alles zu einem komplexen Kriminalabenteuer entwickeln wird. The Thursday Murder Club wird bereits am 28. August auf Netflix erscheinen, und Sie können den neuen Trailer unten sehen. HQ