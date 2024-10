Erfahren Sie, wie die erstaunliche Astro Bot Musik entstanden ist

HQ

Ketil mag Astro Bot vielleicht sehr, aber ich liebe es. In einer Sache sind wir uns jedoch einig, ist der erstaunliche Soundtrack des Spiels. Deshalb wollte ich ein drittes Gespräch mit Kenneth CM Young, dem Komponisten des Spiels, führen. Er und Sony waren so freundlich, mir 40 Minuten ihrer Zeit zur Verfügung zu stellen, also haben wir es geschafft, darüber zu sprechen, wie die Musik entstanden ist, die auf PlayStation-Spielen wie God of War und Uncharted: Drake's Fortune basiert, einige der anderen Spielmelodien, von denen er gerne seine eigenen Versionen machen würde, die Unterschiede zwischen der Entwicklung dieses Spiels und Astro Bot Rescue Mission und Astro's Playroom, warum das erstaunliche Loco Roco-Thema nicht in dem jetzt verfügbaren digitalen Soundtrack enthalten ist und vieles mehr.

Es lohnt sich, noch einmal zu wiederholen, dass der brillante Soundtrack von Astro Bot ab heute zum Kauf und zum Streamen verfügbar ist, was bedeutet, dass wir ihn genießen können, wo und wann immer wir wollen.