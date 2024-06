Erfahren Sie, ob Sie den ersten Tag mit diesem A Quiet Place-Story-Generator überleben würden

HQ

A Quiet Place: Day One erforscht die Ereignisse des schicksalhaften Tages, an dem die geräuschempfindlichen Monster auftauchten und begannen, die Welt zu zerreißen und Chaos anzurichten. Der Film dreht sich um die Charaktere von Joseph Quinn und Lupita Nyong'o, die versuchen, diesen Tag in New York City zu überleben, aber jetzt können Sie feststellen, ob Sie auch Day One überlebt hätten.

Es wurde ein Generator veröffentlicht, mit dem Sie ein paar grundlegende Eingabeaufforderungen eingeben können, um eine (zugegebenermaßen ziemlich schreckliche) Geschichte zu erstellen, die eine kurze Erklärung und Hintergrundgeschichte darüber enthält, was für Ihre Day One passieren kann.

Wir glauben nicht, dass dies auch nur annähernd mit der Geschichte übereinstimmen wird, die Michael Sarnoski, Bryan Woods und John Krasinski für den eigentlichen Film geschaffen haben, für den Sie den neuesten Trailer unten sehen können. Aber Sie können es hier trotzdem versuchen.