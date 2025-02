Erfahre mehr über die Welt von Avowed und Pillars of Eternity in Obsidians neuer Serie von Lore-Videos

HQ

Wenn du ein RPG-Fan bist, wird der Februar definitiv ein interessanter Monat für dich sein. Nicht nur, weil du vielleicht Teil der Millionen Spieler bist, die bereits ihr Abenteuer als Henry von Skalice in Kingdom Come: Deliverance II erleben, sondern weil du in nur ein paar Wochen deine Reise durch die Lebendigen Lande in Avowed, der neuen Veröffentlichung von Obsidian Entertaiment, beginnen kannst. Dieses Action-RPG-Abenteuerspiel ermöglicht es dir, zwischen der ersten und dritten Person zu wechseln, und spielt in der gleichen Welt wie die Pillars of Eternity-Serie, wenn auch zu einem viel früheren Zeitpunkt in der Zeitlinie.

Aber vielleicht kann es ein wenig verwirrend sein, in dieses Universum zu springen und von vielen Informationen über Orte, Rassen, Königreiche und Götter überwältigt zu werden, und so hat Xbox an alles gedacht und begonnen, eine Reihe von fünf Videos zu veröffentlichen, um uns alle Aspekte der Geschichte von Avowed vorzustellen und uns einen bequemen Einstieg in das Spiel zu ermöglichen.

Natürlich ist das keine Voraussetzung (und auch nicht, dass man Pillars of Eternity vorher gespielt hat), aber ich bin mir sicher, dass man nach dem Anschauen alles aus einer besseren Perspektive sehen kann. Die ersten drei Videos wurden bereits veröffentlicht, wie Aaron Greenberg in seinen sozialen Medien feststellte.

Werden Sie Avowed beim Start am 18. Februar ausprobieren? Denken Sie daran, dass Sie es vom ersten Tag an auf PC, Xbox Series und auch im Game Pass genießen können.