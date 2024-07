Erfahre mehr über die Geschichte von Flintlock: The Siege of Dawn im neuen Story-Trailer

HQ

Flintlock: The Siege of Dawn wird nächste Woche auf Konsolen und PC erscheinen, aber vor der Veröffentlichung am 18. Juli haben wir einen Trailer, der uns einen Einblick in die Geschichte des Spiels gibt.

Die Welt von Flintlock war einst ziemlich stabil, so wie es sich anhörte, bis die Götter beschlossen, das Tor aufzuschließen, das alle Toten sicher außerhalb der Reichweite der Lebenden hielt. Jetzt ist alles in den Topf gegangen. Danke, Götter.

Es liegt an dir und deinem göttlichen Freund Enki, die Götter zu besiegen und die Welt von Kian vollständig von ihnen zu befreien. Wohin uns diese Reise führen wird, ist nicht bekannt, aber das Spiel scheint ein actiongeladenes Soulslike zu werden.