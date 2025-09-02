Erdrutsch fordert über 1000 Todesopfer in der sudanesischen Region Darfur

HQ

Die neuesten Nachrichten über den Sudan . Ein massiver Erdrutsch in der sudanesischen Region Darfur hat ein ganzes Dorf ausgelöscht, wobei lokale bewaffnete Gruppen berichten, dass fast alle Einwohner getötet wurden, so eine Rebellengruppe, die das Gebiet kontrolliert.

Die Katastrophe folgte auf tagelange heftige Regenfälle in den Marra-Bergen, bei denen nur ein einziger Überlebender bekannt war. Die Sudanesische Befreiungsbewegung/-armee, die das Gebiet kontrolliert, hat die Vereinten Nationen um dringende Hilfe bei der Bergung der Leichen, einschließlich der Kinder, gebeten.

Der Zugang zum Standort ist nach wie vor äußerst schwierig, da es an dem abgelegenen Ort keine gangbaren Transportwege gibt. Die Tragödie verschärft die tiefe humanitäre Krise in der Region, die bereits durch Krieg, Hungersnot und Massenvertreibungen angespannt ist. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.