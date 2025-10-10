Erdbeben der Stärke 7,4 löst Tsunami-Warnungen im Süden der Philippinen aus

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein starkes Offshore-Erdbeben am frühen Freitag den Süden der Philippinen erschüttert hat, was zu Tsunami-Warnungen in der gesamten Region und Berichten über Schäden in der Nähe des Epizentrums in Mindanao geführt hat. Die lokalen Behörden bestätigten mindestens einen Todesopfer, als Rettungsaktionen organisiert wurden, während benachbarte Länder wie Indonesien und Palau ebenfalls Warnungen aussprachen. Der philippinische Präsident versicherte, dass Notfallteams in Bereitschaft seien, während die Untersuchungen in den betroffenen Gebieten fortgesetzt würden. Das Beben, das zu den stärksten gehört, die das Land in den letzten Jahren heimgesucht haben, verursachte eine weit verbreitete Panik und strukturelle Schäden, obwohl die unmittelbare Tsunami-Gefahr später gebannt wurde.