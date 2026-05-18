Erdbeben der Stärke 5,2 in China forderten zwei Tote und Tausende evakuierten, nachdem mehrere Gebäude eingestürzt waren

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Heute Morgen, europäische Zeit, erschütterte ein Erdbeben der Stärke 5,2 den Südosten Chinas in der Autonomen Region Guangxi. Die Stadt Liuzhou wurde vom Beben besonders stark getroffen, und die Behörden meldeten zum Zeitpunkt des Schreibens zwei Todesfälle. Es gibt auch mehrere Vermisste und mehr als 7.000 Menschen wurden aus dem Gebiet evakuiert, insbesondere aus dem Dorf Tiyang, wo mehrere Gebäude eingestürzt sind und viele weitere Gebäude befürchten.

Lokale Behörden warnen vor Störungen der Verkehrsverbindungen, während sie an deren Wiederherstellung arbeiten. Auch die Stabilität der Eisenbahninfrastruktur wird überprüft. Strom-, Wasser- und Gasversorgung läuft normal, ebenso wie die Hauptstraßen und Landverkehrswege.

Das Erdbeben traf die Region in den frühen Morgenstunden, und laut dem staatlichen Sender CCTV (über Reuters) stürzten dreizehn Gebäude ein. Zusätzlich zu den zwei bestätigten Todesfällen wird eine Person vermisst und vier weitere wurden mit unterschiedlich schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.