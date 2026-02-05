Die Eragon-Serie schreitet offiziell voran, bestätigten die Showrunner

HQ

Es scheint, als käme eine große Welle frischer Fantasie auf uns zu. HBO hat A Knight of the Seven Kingdoms und die kommende Harry-Potter-Serie. Apple hat gerade einen der größten Buchadaptionsverträge aller Zeiten mit Brandon Sandersons Cosmere-Universum abgeschlossen, und Disney+ macht mit seiner Eragon-Reihe einen großen Schritt nach vorne.

Wir hörten zuletzt etwa um diese Zeit im letzten Jahr von der TV-Serie, bei der uns gesagt wurde, dass sie einfach noch in Arbeit sei. Nun hat Variety erfahren, dass Eragon seine Showrunner hat, nämlich Todd Harthan und Todd Helbing. Harthan ist bekannt für seine Arbeit an High Potential, Rosewood, Psych und mehr, während Helbing Co-Schöpfer von Superman & Lois war und als Showrunner bei anderen CW-Serien wie The Flash fungierte.

Eragon Autor Christopher Paolini wird als ausführender Produzent fungieren, ebenso wie Amazing Spider-Man-Regisseur Marc Webb und Rachel Moore. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum oder Zeitfenster für die Serie, aber wie es aussieht, beginnt Disney gerade damit, alles zusammenzustellen.