Er ist der Synchronsprecher hinter dem Hauptbösewicht im kommenden Indiana Jones

Letzte Woche haben wir endlich einen guten Blick auf das kommende Indiana Jones and the Great Circle geworfen, das vom schwedischen Studio Machine Games (am besten bekannt für seine Wolfenstein-Titel) entwickelt wurde. Während wir bereits wussten, dass Indy selbst vom legendären Synchronsprecher Troy Baker (Bioshock Infinite, Uncharted, The Last of Us, Far Cry 4) gespielt wird, wissen wir nun auch, wer den Hauptantagonisten spielen wird - den Nazi-Anführer Emmerich Voss.

Das verriet der Mann selbst, der griechisch-deutsche Schauspieler Marios Gavrilis, auf Instagram:

"Nichts als Dankbarkeit für das Privileg, offiziell Teil eines der größten Franchises der Geschichte zu sein. Die Arbeit mit dieser Besetzung und diesem Team war auf jeder Ebene wirklich außergewöhnlich."

Gavrillis schreibt auch, dass er sich selbst in der deutschen Version des Spiels spielen wird, und fügt hinzu:

"Ich kann es kaum erwarten, dass ihr Emmerich Voss vorstellt, den Bösewicht des Spiels, Erzfeind und Gegenstück zu Indy. Und glauben Sie mir. Er wird eine harte Nuss sein, die es zu knacken gilt, und es wird alles brauchen, damit du diesen Kampf gewinnst."

Indiana Jones and the Great Circle hat noch kein Veröffentlichungsdatum, wird aber später in diesem Jahr für PC und Xbox Series S/X veröffentlicht.