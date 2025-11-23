Er brach 1998 auf... Nun steht dieser britische Walker kurz davor, seine Weltreise zu beenden

HQ

Dieser britische Abenteurer steht kurz davor, eine Weltreise zu beenden, die vor 27 Jahren begann. Karl Bushby brach 1998 von Chile mit einem einzigen Ziel auf: erneut das Vereinigte Königreich zu erreichen, ohne mechanische Transportmittel zu nutzen.

Mit 56 Jahren hat Bushby mehr als 50.000 Kilometer (30.000 Meilen) zurückgelegt und die Amerikas, Russland, Asien und sogar die Beringstraße durchquert. Seine Reise führte ihn durch bedeutende globale Ereignisse, von den Jahrtausendfeierlichkeiten bis zum 11. September und der COVID-19-Pandemie. Er hat Kriegsgebiete, eine Beinahe-Eisbärenbegegnung und ist im vergangenen Jahr sogar 186 Meilen über das Kaspische Meer geschwommen.

Bushby weigerte sich außerdem, aus irgendeinem Grund (einschließlich Familienbeerdigungen) nach Hause zurückzukehren, bis er die Reise zu Fuß abgeschlossen hat. Obwohl er jetzt Updates auf TikTok teilt und mehr als 350.000 Follower sammelt, begann er die Expedition lange vor der Existenz von Smartphones. Sein erstes Touchscreen-Handy hat er erst 2013 gekauft.

In einem neuen Interview mit CBS News sagt er, er habe während der Reise "nichts als das Beste" in Menschen getroffen und ermutigt andere, ihren eigenen ersten Schritt zu gehen. Bushby hat noch etwa 2.000 Meilen (3.200 Kilometer) vor sich und wird voraussichtlich 2026 das Vereinigte Königreich erreichen, wobei er möglicherweise den Ärmelkanal schwimmen muss, um die letzte Strecke zu beenden.