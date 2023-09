Epos wird sein Gaming-Geschäft zurückfahren

HQ

Demant, die Muttergesellschaft und Eigentümerin der Audiomarke Epos, hat angekündigt, dass sie das Gaming-Geschäft von Epos abwickelt, damit sich die Marke ausschließlich auf das Wachstum und die Unterstützung ihres Kommunikationssegments konzentrieren kann.

In einer Erklärung von Demant wird uns mitgeteilt, dass Epos weiterhin in Betrieb sein wird, aber aufgrund schwächerer Marktbedingungen und mangelnder Größe nicht mehr dem Gaming-Bereich verpflichtet ist, während Enterprise Solutions (das Kommunikationssegment) weiterhin hervorragende Leistungen erbringt.

"Nach der außergewöhnlichen Nachfrage, die durch die Pandemie im Jahr 2020 ausgelöst wurde, hat sich der Gaming-Markt aufgrund der schwachen Verbraucherstimmung deutlich verlangsamt, und wir sehen keinen gangbaren Weg zur Schaffung eines profitablen Geschäfts ohne erhebliche Investitionen in Produkte, Marke und Vertrieb. Wir bedauern natürlich die Auswirkungen, die unsere Entscheidung auf die betroffenen Mitarbeiter haben wird, und möchten uns bei allen Mitarbeitern bedanken, die unter schwierigen Umständen sehr hart daran gearbeitet haben, das Gaming-Geschäft aufzubauen", sagt Søren Nielsen, President & CEO von Demant.

Der Abbau erfolgt schrittweise und wird 2024 abgeschlossen sein. Jeder, der ein Epos-Headset oder -Produkt besitzt, erhält weiterhin Zugang zu Kundensupport und Service, aber erwarten Sie nicht, dass in Zukunft so viele Epos-Headsets in den Regalen stehen werden.