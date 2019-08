Episode 4 von Life is Strange 2 erscheint am 22. August

Square Enix und Dontnod haben uns auf der Gamescom den Launch-Trailer zum Start der vierten Episode von Life is Strange 2 gezeigt. Was ihr vom neuen Abenteuer der Diaz-Brüder erwarten dürft, könnt ihr euch unten im Video ansehen, wir möchten jedoch eine seichte Spoiler-Warnung aussprechen, falls ihr die früheren Teile noch nicht gespielt habt. Kapitel 4 "Faith" erscheint am 22. August auf allen Plattformen und führt das Duo nach Nevada.

"In Episode 4 schließen wir uns Sean an seinem tiefsten Punkt wieder an. Die Katastrophe, die ihn von seinem Bruder getrennt hat, hat ihn für immer gezeichnet, und er ist allein und in ziemlichen Schwierigkeiten verloren", erklären Michel Koch und Raoul Barbet, die beiden Projektleiter von Life is Strange 2. "Sean befindet sich bereits an einem Wendepunkt und sieht sich jetzt mit einigen der schwierigsten Situationen seines Lebens konfrontiert, während er verzweifelt nach Daniel sucht, dessen Abwesenheit die gesamte Episode hinweg [bemerkbar ist]. Bedenkt bitte, was im kalifornischen Redwood-Wald passiert ist - selbst wenn er seinen Bruder finden kann - er kann sich nicht sicher sein, wen oder was er finden wird."

Was denkt ihr bisher über Life is Strange 2?

