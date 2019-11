Epischer Trailer zum Start von We Happy Few: We All Fall Down

Compulsion Games veröffentlicht nächste Woche die dritte und letzte Erweiterung ihres zwiegespaltenen Actionspiels We Happy Few. Der Inhalt heißt We All Fall Down und führt uns in die Rolle von Victoria Byng ein, die mit einer schallenden Peitsche die Geschichte von Wellington Wells beendet. Die Stadt ist in größerer Unordnung als je zuvor und deshalb ist es natürlich unsere Aufgabe, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen und gleichzeitig den Unruhestiftern auf den Grund zu gehen. Neben der fiesen Peitsche dürfen heimliche Freunde des Stealth-Gamesplays eine neue Dartwaffe ausprobieren und auf Dächer klettern.

We All Fall Down erscheint am 19. November und ist im Season Pass (25 Euro) enthalten (kann für ca. 9 Euro aber natürlich auch separat gekauft werden). We Happy Few wurde letztes Jahr für PC, Playstation 4 und Xbox One (enthalten im Xbox Game Pass) eingeführt, kurz nachdem Microsoft auf der E3 2018 bekanntgab, dass sie den Entwickler Compulsion Games erworben haben. Wie sehen eure Eindrücke des Spiels aus?