Epische Seeschlacht soll die dritte Staffel von House of the Dragon eröffnen

HQ

Die kommende dritte Staffel von House of the Dragon wird voraussichtlich mit der epischen und blutigen Schlacht von Gullet beginnen, einer der verheerendsten Schlachten in der Geschichte von Westeros. Dies sagt Francesca Orsi, eine der HBO-Führungskräfte, die in einemInterview mit Deadline erwähnte, dass die neue Staffel mit einem "spannenden Kampf" beginnen wird, der anscheinend so umfangreich war, dass das Produktionsteam zusätzliche Zeit benötigte.

"Ich bin wirklich aufgeregt. Ich denke, Sie werden eine große Überraschung erleben, wie wir die [Saison] mit einem spannenden Kampf beginnen."

Die Schlacht von Gullet wird in George R.R. Martins Buch Fire & Blood als eine groß angelegte Seeschlacht beschrieben, in der die alliierten Grünen Velaryons Flotte gegenüberstehen und die von erheblichen Verlusten auf beiden Seiten geprägt ist. Die Produktion hat eine erfahrene Crew engagiert, um die komplexen Wasserszenen zu bewältigen, und Kevin de la Noy, einer der Hauptproduzenten, hat bereits an Titanic gearbeitet.

Hast du Fire & Blood gelesen und freust du dich auf die Schlacht von Gullet?