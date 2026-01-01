Epilogue startet einen Super Nintendo-Cartridge-Slot für deinen Computer

HQ

Retro-Spiele zu spielen war wahrscheinlich nie beliebter als jetzt, und Spiele in gutem Zustand, besonders aus der 16-Bit-Ära, kosten ein Vermögen. Aber andererseits sind das oft sehr gute Titel, die keine Patches brauchen und klinisch frei von allem sind, was Season Passes und Mikrotransaktionen heißt.

Allerdings ist es nicht immer so einfach, diese Klassiker von Kassetten zu spielen. Die Originalgeräte funktionieren mit heutigen Flachbildfernsehern und HDMI nicht gut, und es gibt mehrere weitere Probleme, die Probleme verursachen können. Es gibt viele Lösungen (von HDMI-Konvertern bis hin zu neu entwickelten Retro-Konsolen), aber oft erfordern sie spezielles Wissen.

Eine der intelligenteren Lösungen scheint SN Operator von Epilogue zu sein, mit dem Sie Ihre Cartridges mit Ihrem Computer (Apple, Linux und Windows) verbinden können, komplett mit modernen Funktionen:

"Spiele ikonische SNES-Titel mit authentischer Cartridge-Interaktion und modernen Annehmlichkeiten. Unser In-App-Emulator hält deine Speicherstände zwischen PC und Konsole synchronisiert, mit Koop-Modus, Controller-Unterstützung, Cheats und Erfolgen. Du kannst auch andere Emulatoren verwenden. Verfügbar unter Windows, macOS und Linux."

SN Operator unterstützt außerdem sowohl Super Scope als auch SNES-Maus und kann natürlich an einen Laptop oder Ähnliches angeschlossen werden, wenn man unterwegs ein bisschen Super Nintendo spielen möchte. Oder warum nicht mit der kommenden Steam Machine oder ROG Xbox Ally? Natürlich kannst du Super Nintendo-Cartridges aus allen Regionen verwenden. Eine weitere interessante Funktion ist, dass das System dich vor Kopien warnt, damit du weißt, ob deine Cartridges echt sind oder nicht, und es erlaubt dir, Backups davon zu machen.

Das Gerät wird in nur wenigen Stunden zur Vorbestellung verfügbar sein und der Versand beginnt im April. Der Preis liegt bei erschwinglichen 74,99 US-Dollar, und Sie können bald mehr lesen und Ihr Gerät unter diesem Link vorbestellen.