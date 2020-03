Epic zeigt Store-exklusive PC-Spiele, die im Frühjahr auf ihrer Plattform erscheinen

Obwohl sich viele große Games auf den Herbst geschoben haben, gibt es aktuell keinen Mangel an hochkarätigen, zeitfressenden und entspannten oder aufregenden Spielen. Epic Games hat nun einen Trailer veröffentlicht, der die PC-Spiele auflistet, die sie in diesem Frühling exklusiv auf ihrer Distributionsplattform verkaufen werden. Spannend ist dabei unter anderem die PC-Fassung von Samurai Shodown, das bislang nur auf den Konsolen (Xbox One, PS4 und Nintendo Switch) sowie auf Google Stadia bereitsteht. Hier bekommt ihr den Überblick:

Interessiert euch eines dieser Games?