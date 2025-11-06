Epic und Google erzielen wegweisende Einigung

HQ

Für diejenigen unter Ihnen, die das Drama zwischen Epic und Google verfolgt haben - die in einen Rechtsstreit über App-Stores auf Android verwickelt waren - können wir jetzt berichten, dass die beiden Parteien endlich eine Einigung erzielt haben. Wenn es genehmigt wird, könnte es die Spielregeln für Android in Zukunft komplett ändern.

Ein früheres Gerichtsurteil zwang Google, konkurrierende App-Stores und Bezahlsysteme zuzulassen – allerdings nur in den USA und nur für einen Zeitraum von drei Jahren. Mit dem Vergleich wird ein neues Modell eingeführt, das weltweit gilt und bis Juni 2032 reicht.

Konkret bedeutet die Änderung, dass Google anbietet, seine Servicegebühr auf 20 % oder 9 % zu senken – je nach Art der Transaktion. Darüber hinaus wird die nächste Version von Android ein Programm für sogenannte "registrierte App-Stores" enthalten, das die Installation eines konkurrierenden Stores ermöglicht.

Epic-Chef Tim Sweeney sagte in einer Erklärung:

"Google hat einen großartigen Vorschlag gemacht, vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung, Android im US-amerikanischen Fall Epic gegen Google zu öffnen und unsere Streitigkeiten beizulegen. Es verdoppelt die ursprüngliche Vision von Android als offene Plattform, um konkurrierende Store-Installationen weltweit zu rationalisieren, Servicegebühren für Entwickler bei Google Play zu senken und In-App- und Web-Zahlungen von Drittanbietern zu ermöglichen. Dies ist eine umfassende Lösung, die im Gegensatz zu Apples Modell steht, alle konkurrierenden Geschäfte zu blockieren und Zahlungen als einzigen Vektor für den Wettbewerb zu belassen. Die öffentlichen Einreichungen sind live."

Für alle, die Android nutzen, bedeutet dies in Zukunft noch mehr Freiheiten. Nicht nur für Anwender, sondern auch für Entwickler. Gleichzeitig überträgt es Google eine große Verantwortung, seine Versprechen tatsächlich einzuhalten und sicherzustellen, dass die Änderungen wirklich weltweit umgesetzt werden.

Was halten Sie davon? Gut oder schlecht?