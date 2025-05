Epic stellt neue Richtlinie zur Umsatzbeteiligung vor, um Entwicklern einen besseren Nutzen zu bieten

HQ

Epic Games wird seit langem für seine entwicklerfreundlichere Umsatzbeteiligungspolitik befürwortet, bei der im Gegensatz zu Xbox, PlayStation oder Steam, bei denen jeder etwa 30 % der Einnahmen einer App oder eines Spiels für sich selbst einnimmt, der Epic Games Store nur 12 % erhält und eine 88/12-Umsatzaufteilung mit seinen Entwicklern beibehält.

In einer neuen Pressemitteilung hat Epic bestätigt, dass diese Umsatzbeteiligungspolitik in Kraft bleiben wird, aber dass sie auch einen Schritt weiter gehen wird, um ihren Entwicklern besser zu helfen. Ab Juni 2025 werden die ersten 1 Million US-Dollar an Einnahmen aus einer App überhaupt nicht mehr aufgeteilt, was bedeutet, dass Epic nichts in die Tasche geht. Nach dieser ersten 1 Million US-Dollar wird der typische 88/12-Split wieder in Kraft treten.

Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen des anhaltenden Krieges von Epic mit First-Party-Storefronts wie Apple App Store und Google Play Store jetzt ein neues System für die Epic Games Store angekündigt, bei dem Entwickler ihre eigenen Webshops erstellen können, die von EGS gehostet werden, um Out-of-App-Ausgaben anzubieten, die nicht den Umsatzrichtlinien der First-Party-Storefront unterliegen.

Epic besagt: "Im Juni 2025 veröffentlichen wir eine neue Funktion, die es Entwicklern ermöglicht, ihre eigenen Webshops zu starten, die vom Epic Games Store gehostet werden. Diese Webshops können Spielern Out-of-App-Käufe anbieten, als kostengünstigere Alternative zu In-App-Käufen, bei denen Apple, Google und andere exorbitante Gebühren verlangen. Mit neuen rechtlichen Regelungen werden Entwickler in der Lage sein, Spieler von Spielen zu digitalen Einkäufen in Webshops auf jeder Plattform zu schicken, die dies zulässt, einschließlich iOS in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten."

Um das Ganze abzurunden, hat jeder Spieler, der in diesen neuen Webshops ausgibt, Anspruch auf 5% Epic Rewards, was bedeutet, dass Sie Punkte sammeln können, die Sie dann verwenden können, um die Kosten eines zukünftigen Kaufs zu senken.

Glauben Sie, dass dies ein guter Schritt von Entwicklern und Verbrauchern gleichermaßen ist?