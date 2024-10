Epic senkt die Unreal Engine-Gebühr für Entwickler, die den Epic Games Store besser unterstützen

HQ

Epic Games Store ist in gewisser Weise bereits ein besserer Store für die Veröffentlichung von Spielen als beispielsweise Steam und die Konsolen. Der Grund dafür ist, dass die Alternative von Epic eine Gebühr von 9 % des Umsatzes hat, verglichen mit 30 % für die anderen.

Bald wird es möglich sein, ein noch größeres Stück vom Kuchen zu behalten, denn Epic senkt nun die Gebühr für seine Grafik-Engines in der Unreal Engine -Serie von 5 % auf 3,5 % - vorausgesetzt, die Spiele werden zuerst oder gleichzeitig auf Epic Games Store veröffentlicht. Das Abkommen tritt am 1. Januar in Kraft, und Epic nennt die Initiative Launch Everywhere with Epic. Sie schreiben auch:

"Angesichts des enormen Margendrucks in der gesamten Spielebranche verbessern wir unsere Engine- und Store-Bedingungen weiter, um euch dabei zu helfen, ein größeres Publikum mit entwicklerfreundlicheren Bedingungen zu erreichen."

Trotz der günstigen Bedingungen von Epic Games Store ist Steam bei weitem der größte auf dem PC, was bedeutet, dass der Service von Epic oft etwas unfair behandelt wird. Hoffentlich wird dies mehr Entwickler dazu ermutigen, ihre Spiele auf dem Epic Games Store zu veröffentlichen, so dass PC-Spieler (der Service ist jedoch auch für Smartphones verfügbar) einen besseren Wettbewerb haben und Entwickler und Publisher hoffentlich mehr von den Gewinnen behalten können.