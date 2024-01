Epic muss Apples Anwaltskosten in Höhe von 73 Millionen US-Dollar bezahlen

HQ

In den letzten Jahren gab es viele Rechtsstreitigkeiten in verschiedenen Gerichtssälen, sowohl gegen Google als auch gegen Apple, im Namen von Epic Games über ihr Recht, das gesamte Geld, das sie mit V-Bucks verdienen, aus den App Store und Google Play Store zu behalten.

Google verlor seinen Fall, während Apple über Epic gewann, und jetzt ist die Rechnung für das Anwaltsteam des Technologieriesen im Briefkasten von Epic gelandet. 73,5 Millionen Dollar war der Endbetrag und Apple gab einen Rabatt von 10%, nur um besonders freundlich zu sein.

Jetzt schmeichelt Fortnite jeden Monat Millionen und Abermillionen an reinem Gewinn durch den Verkauf von V-Bucks, so dass Tim Sweeney und seine Bande offensichtlich nicht in direkter Not sind und in der Lage sein sollten, die Anwaltskosten zu decken.