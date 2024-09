Epic Mickey: Rebrushed erhält eine bessere Metacritic-Punktzahl als das Wii-Original von 2010

HQ

Disney Epic Mickey: Rebrushed, das heute für PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox und PC erscheint, hat einen guten Start hingelegt, zumindest unter den Spielekritikern. Die Rezensionen für das Spiel sind raus, und mit 25 gezählten Rezensionen steht es auf Metacritic auf PS5, der Plattform mit den meisten gezählten Rezensionen, bei soliden 78.

Das ist besonders gut, wenn man es mit dem ursprünglichen Wii-Spiel vergleicht, mit einer Punktzahl von 73 basierend auf 78 Kritiken.

Unter unseren Kritikern gab David dem Film 8 von 10 Punkten und hob damit alle Geheimnisse und Easter Eggs für Disney-Fans hervor, während Palle ihm 7 von 10 Punkten gab, da er von den monotonen Aufgaben nicht so beeindruckt war.

Das Originalspiel wurde am 30. November 2010 veröffentlicht. Es wurde vor der Veröffentlichung viel gehypt, und der Regisseur Warren Spector, bekannt für Deus Ex, gab viele Interviews über das äußerst ehrgeizige Spiel, ein 3D-Plattform-Abenteuerspiel mit einigen RPG-Elementen und einem Moralsystem, etwas, das man selten in einem familienfreundlichen Spiel sieht.

"Rebrushed", das zwischen einem Remaster und einem Remake steht, korrigiert die größten Mängel des Originalspiels (Kamerasteuerung, einige verschwommene Grafiken) und fügt eine Menge neuer Moves und Optionen hinzu, die das Spiel moderner wirken lassen, auch wenn sich die Gameplay-Schleife jetzt etwas veraltet anfühlt.

Wirst du Disney Epic Mickey: Rebrushed eine Chance geben? Trotz der Mängel des Originalspiels scheint Purple Lamp fantastische Arbeit geleistet zu haben, dieses skurrile Kultspiel "neu zu bemalen", und die Kritiker sind größtenteils beeindruckt.