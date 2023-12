Epic hat gewonnen, als die Jury entscheidet, dass Google ein App-Monopol hat

HQ

Sowohl Apple als auch Google und so ziemlich jeder andere App-Store (mit dem günstigeren Epic Games Store als seltene Ausnahme) nehmen in der Regel einen Anteil von etwa 30 % an allen Verkäufen. Epic hat versucht, dies in Fortnite zu umgehen, indem es einen eigenen Store hinzugefügt hat, was Google abgelehnt hat. Dies hat zu mehreren Jahren vor Gericht geführt, um diesen Fall beizulegen.

Am Ende hat die Jury nun entschieden, dass Epic in so ziemlich allen Fällen gewonnen hat, da Google tatsächlich ein App-Monopol betreibt. Google wird jedoch versuchen, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen, es ist also noch nicht das Ende der Geschichte, aber Epic sagt in einer öffentlichen Erklärung:

"Das heutige Urteil ist ein Gewinn für alle App-Entwickler und Verbraucher auf der ganzen Welt. Es beweist, dass Googles App-Store-Praktiken illegal sind und sie ihr Monopol missbrauchen, um exorbitante Gebühren zu kassieren, den Wettbewerb zu ersticken und Innovationen zu reduzieren."

Der Fall hat viele Ähnlichkeiten mit dem Apple-Fall, den Epic vor einigen Jahren verloren hat. The Verge hat den Epic-Chef Tim Sweeney (sehr lesenswert) dazu interviewt, um seine Meinung zu Apple zu hören, das seiner Meinung nach immer noch ein Monopol hat:

"Ich denke, der Apple-Fall wäre nicht weniger interessant, wenn wir all ihre internen Gedanken und Überlegungen sehen könnten, aber Apple hat es nicht schriftlich festgehalten, Google hingegen schon. Weißt du, ich denke, Apple ist... Es ist ein wenig bedauerlich, dass Apples Wettbewerbsbeschränkungen in vielerlei Hinsicht absolut sind. Du sollst keinen konkurrierenden Store auf iOS haben und du sollst keine konkurrierende Zahlungsmethode verwenden. Und ich denke, Apple sollte mindestens genauso streng kartellrechtlich geprüft werden wie Google."

Sweeney vergleicht Apple und Google auch mit Microsoft, das vor zwei Jahrzehnten mehrmals wegen Kartellrechts vor Gericht stand, und denkt tatsächlich, dass sie schlimmer sind:

"Ich würde sagen, das ist das, was mich an Apple und Google am meisten enttäuscht hat: Selbst auf dem Höhepunkt des Kartellverfahrens gegen Microsoft war Microsoft großartig zu Entwicklern. Microsoft war schon immer großartig zu Entwicklern, war immer respektvoll, gab den Entwicklern viel und behandelte sie als Partner, wissen Sie? Und selbst als Microsoft die Konkurrenten des Unternehmens vernichtete, war die Entwicklererfahrung ausgezeichnet.

Sowohl Google als auch Apple behandeln Entwickler als Gegner – sie versuchen, unsere Einnahmequellen anzugreifen und uns daran zu hindern, mit ihren Produkten zu konkurrieren."

Wir gehen davon aus, dass der Verlust von Google dazu führen wird, dass mehr Spieleentwickler und Publisher eigene Stores auf Android eröffnen, um die Google-Gebühr zu umgehen. Microsoft plant auch, ziemlich bald eine mobile Storefront zu starten, und wir gehen davon aus, dass dies auch sie betreffen könnte.