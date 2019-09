Epic Games verschenkt sechs Batman-Spiele anlässlich 80. Geburtstags

Epic Games hat Anfang der Woche darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine besondere Überraschung für die Nutzer ihres PC-Clients haben, bislang haben sie daraus aber ein Geheimnis gemacht. Nun wurde bekannt, dass in dieser Woche gleich sechs verschiedene Batman-Spiele kostenlos im Epic Games Store zum Download bereitstehen. Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight, Lego Batman, Lego Batman 2: DC Super Heroes und Lego Batman 3: Beyond Gotham bekommt ihr im Epic Games Store aktuell für keinen müden Cent. Das sind sechs sehr gute Spiele mit mehreren hundert Stunden an Inhalten - da sollten nicht nur Fans des dunklen Ritters zuschlagen. Bis zum 26. September hält die Aktion an.