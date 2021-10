Epic Games verschenkt diese Woche DLC-Inhalte von Paladins und Stubbs the Zombie

HQ

Im Epic Games Store erhaltet ihr noch bis zum 21. Oktober das sogenannte "Epic Pack" des Free-to-Play-Mobas Paladins: Champions of the Realm sowie das Actionspiel Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Das Abenteuer vom Zombie Stubbs stammt aus dem Jahr 2005 und könnte euch dabei helfen, in Halloween-Stimmung zu geraten. Das Paladins-DLC schaltet die vier Charaktere Androxus, Raum, Tyra und Ying mitsamt zusätzlichen Skins für das Moba frei. Das ist sicher nicht die stärkste Woche, aber mal darf bei Geschenken ja nicht meckern. Ab dem 21. Oktober dürft ihr im Epic Games Store die sogenannte "Enhanced Edition" von Among the Sleep mitnehmen.