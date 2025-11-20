Epic Games und Unity schließen sich zusammen, um Unity-Spiele nach Fortnite zu bringen

HQ

Epic Games und Unity haben sich auf einen riesigen Deal geeinigt, bei dem die beiden Betreiber von Spieleentwicklungsplattformen scheinbar zum Vorteil beider Parteien zusammenarbeiten werden. Unity-Spiele werden zu Fortnite kommen, was den Spielern noch mehr Optionen im riesigen Pool an UGC bietet, und Unreal Engine wird auf Unitys Commerce-Plattform eingeführt, was Entwicklern mehr Auswahl bei Preisverwaltung, Promotion und mehr bietet.

Die Details wurden in einem Beitrag auf der Website von Unreal Engine ausgearbeitet, in dem sowohl Unity-Präsident und CEO Matt Bromberg als auch Epic Games-Chef Tim Sweeney die Zusammenarbeit lobten. "Wir freuen uns, mit Epic Games zusammenzuarbeiten, um mehr Möglichkeiten für Spieleentwickler weltweit zu schaffen." sagte Bromberg. "Wahlfreiheit und offene Systeme schaffen Wachstum für alle im Gaming-Ökosystem."

"Wie in den frühen Tagen des Webs sind wir der Meinung, dass Unternehmen zusammenarbeiten müssen, um das offene Metaverse interoperabel und fair zu gestalten." fügte Sweeney hinzu. "In Zusammenarbeit mit Unity helfen wir Entwicklern, spaßige Spiele zu entwickeln, größere Zielgruppen zu erreichen und Erfolg zu finden."

Wir erwarten im nächsten Jahr weitere Details zu dieser beispiellosen Partnerschaft, in der Entwickler besser verstehen werden, wie sich das auf sie auswirken kann.