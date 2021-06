Playstation-Plus-Mitglieder hatten im Februar die Gelegenheit, Remedy Entertainments tolles Actionspiel Control zu spielen. Jetzt sind PC-Spieler an der Reihe, denn das Spiel wird gerade auf dem PC verschenkt. Vom 10. bis zum 17. Juni, um 17:00 Uhr könnt ihr euch eine Kopie davon im Epic Games Store sichern, ohne einen Cent zu bezahlen. Anschließend stehen Overcooked 2 und ein stylischer Plattformer namens Hell is other Demons zum Download bereit.