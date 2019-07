Epic Games Store verschenkt chaotische Küchenschlacht Overcooked

Wolltet ihr nicht auch schon immer niedlicher Cartoon-Koch sein, der in einer gefährlichen Welt ein fieses Spaghettimonster füttert, um die Apokalypse abzuwenden? So ein Zufall, genau das könnt ihr jetzt tun: Im Epic Games Store steht der fantastische Multiplayer-Titel Overcooked kostenlos zum Download bereit. Diese stressige Mehrspielersause solltet ihr unbedingt ausprobieren, um die Grenzen eurer Freundschaften auszuloten. Bis zum 11. Juli gilt die Aktion, ihr benötigt nur einen registrierten Account. Schreibt uns in die Kommentare, wie viele Freunde ihr durch das Spiel bereits verloren habt.