Epic Games Store hat bereits Spiele im Wert von 1900 Euro verschenkt

Für viele Spieler ist es mittlerweile zur Gewohnheit geworden, regelmäßig verschiedene Online-Plattformen abzuklappern, um sich einige kostenlose Spiele zu sichern. Im Epic Games Store, dem Launcher der Fortnite-Entwickler, werden wöchentlich ein bis zwei extern entwickelte Spiele verschenkt, darunter zuletzt etwa das Open-World-Schwergewicht Grand Theft Auto V (was die Server des Publishers gar nicht gut verkrafteten).

PCGamesN hat kürzlich ausgerechnet, welchen Gesamtwert diese wöchentlichen "Geschenke" mittlerweile erreichen. Seit dem Start der Aktion in 2018 wurden laut den Zählungen der Kollegen insgesamt unterschiedliche 108 Spiele verteilt, einschließlich AAA- und Indie-Games. Die Preise im Shop ergeben zusammengerechnet einen Betrag von 2.100 US-Dollar, umgerechnet also ca. 1.940 Euro. So viel ist euer Account also wert, wenn ihr immer fleißig alles abgegriffen habt. Wie zufrieden seid ihr mit den kostenlosen Spielen im Epic Games Store?