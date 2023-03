Epic Games startet Self-Publishing-Tools, kritisiert Steam

HQ

Epic Games hat gerade angekündigt, dass es seinen Nutzern erlauben wird, Spiele für den Epic Games Store zu erstellen. Valve ermöglicht es Benutzern derzeit, auch ihre eigenen Spiele zu erstellen, aber die Self-Publishing-Anforderungen von Epic sind etwas anders.

Im Großen und Ganzen ermöglicht Epic den Benutzern, das zu machen, was sie wollen, obwohl es zwei Ausnahmen gibt. Die erste Regel ist, dass keine pornografischen Inhalte in einem Spiel erlaubt sind, und zweitens, wenn Sie einen Multiplayer-Titel erstellen, muss er in anderen PC-Stores spielbar sein.

Valve hingegen benötigt keine Multiplayer-Spiele, um auf anderen PC-Plattformen spielbar zu sein, und die kostenlose Steam-Multiplayer-API Steamworks funktioniert nur auf der digitalen Storefront von Valve.

Epic-CEO Tim Sweeney hat diese Entscheidung heftig kritisiert und zu PC Gamer gesagt: "Steam hat mit Steamworks ein echtes Problem für die Branche geschaffen".

"Sie haben eine klassische Lock-in-Strategie, bei der sie diese Dienste aufbauen, die nur mit ihrem Geschäft funktionieren, und sie nutzen die Tatsache, dass sie den größten Marktanteil haben, um alle zu ermutigen, Spiele zu liefern, die eine gebrochene Erfahrung in anderen Geschäften haben", erklärte er. "Wir wurden schon früh davon gebissen, als eine Reihe von Multiplayer-Spielen in den Epic Games Store kamen. Steamworks funktionierte nicht in unserem Store, also hatten sie entweder einen reduzierten Satz von Multiplayer-Funktionen oder keine, oder sie waren nur auf ein viel kleineres Publikum in den Starttagen des Epic Games Store beschränkt, so dass man viele Multiplayer-Spiele hatte, die sich wirklich wie kaputt anfühlten. "

Trotz dieser Kritik bleibt Steam unglaublich beliebt, aber da Epic jetzt Self-Publishing-Tools anbietet, wird es vielleicht eine Art Migration geben.