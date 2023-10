Epic Games startet jetzt das Epic-Programm

HQ

Der Epic Games Store hat Now On Epic offiziell gestartet, ein neues Programm, das hoffentlich einige beliebte, ältere Titel in den Store bringen wird.

Epic Games richtet sich an Entwickler, die ihre Spiele zuvor auf Steam oder einem anderen Drittanbieterdienst wie Ubisoft Plus veröffentlicht haben, und bietet diesen Entwicklern 100 % ihres Umsatzes für die ersten 6 Monate, in denen ihr Spiel auf der Store-Seite erscheint.

Von da an wird es wieder normal werden, wobei Epic Games eine Kürzung von 12 % vornimmt. Early-Access-Spiele sind ebenfalls teilnahmeberechtigt, und laut der Website von Epic können sich Entwickler bis zum 31. Dezember 2024 für das Now On Epic-Programm anmelden.