Epic Games spendet Einnahmen von Fortnite bis Anfang April an die Ukraine

HQ

Epic Games wird den Erlös von Fortnite in den kommenden Tagen nutzen, um die Kriegsopfer der russischen Angriffe in der Ukraine humanitär zu unterstützen. Die Spendenkampagne dauert noch bis zum 3. April an, doch schon am ersten Tag konnte das Unternehmen eine Summe von 36 Millionen US-Dollar verzeichnen, die an die Hilfsorganisationen Unicef, die Uno-Flüchtlingshilfe UNHCR, Direct Relief und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gehen sollen.

Kurz nach dieser Ankündigung gab Epic Games bekannt, dass "[Microsoft] die Menschen in der Ukraine unterstützen wird, indem sie den Nettoerlös von Fortnite während dieser Zeit verdoppeln". Da Fortnite Kapitel 3: Saison 2 ganz frisch erschien, ist für neue Skins und Mikrotransaktionen gesorgt. Bevor ihr euer Portemonnaie herausholt, solltet ihr aber bedenken, dass sich auch in dieser Zeit Firmen an euren Ausgaben bereichern. Die Zwangsabgaben bei Kaufabwicklungen auf (Konsolen-)Plattformen bestehen zum Beispiel nach wie vor. Das gesamte Geld wird also nicht bei den hilfsbedürftigen Ukrainern ankommen.

HQ

Quelle: Forbes.