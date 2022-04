Epic Games spendet 132 Millionen Euro an die humanitäre Hilfe in der Ukraine

HQ

In zwei Wochen hat Epic Games durch den Verkauf von Mikrotransaktionen in Fortnite Einnahmen in Höhe von 144 Millionen US-Dollar (umgerechnet ca. 132 Millionen Euro) generiert, die sie der humanitären Hilfe in der Ukraine zur Verfügung stellen. Microsoft hat einen kleinen Anteil an dieser Summe, denn sie haben sich dazu bereiterklärt, die Plattformgebühr, die bei allen Zahlungen auf Xbox-Konsolen oder im Microsoft Store an sie abgehen, in diesem speziellen Fall nicht selbst einzubehalten, sondern die Abgaben für den guten Zweck zu spenden. Die Spendensumme wird verteilt auf die Hilfsorganisationen Direct Relief, Unicef, das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR, World Central Kitchen und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Quelle: Epic Games.