Epic Games möchte nicht, dass Fortnite via Xbox Cloud Streaming spielbar ist

Microsoft investiert viel Geld in ihre Games-Streaming-Dienstleistung Xbox Cloud Gaming (ehemals xCloud), die in den letzten Monaten immer mehr Spiele aufgenommen hat. Von Fortnite fehlt dort aber nach wie vor jede Spur, obwohl man vermuten könnte, dass einige Kunden sicher nach diesem Titel fragen dürften. Den Grund für das Ausbleiben des beliebten Battle-Royale-Spiels hat The Verge nun möglicherweise in einem Interview herausbekommen.

Im Gespräch mit Joe Kreiner, dem Vice President of Business Development bei Epic Games, erfahren sie, dass das Unternehmen Microsofts Streaming-Angebot als Konkurrenz betrachtet: "Wir halten die Bemühungen von Microsoft mit xCloud als wettbewerbsfähig gegenüber unseren PC-Angeboten".