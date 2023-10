Epic Games macht diese Woche eines der besten Survival-Horror-Spiele kostenlos

HQ

Der Epic Games Store liefert vielleicht nicht immer einen Banger kostenlos in seinen wöchentlichen kostenlosen Spielen, aber zu Halloween gibt der digitale Marktplatz den Nutzern The Evil Within zum süßen Preis von gar nichts.

The Evil Within ist ein erfolgreiches Survival-Horror-Spiel vom ursprünglichen Schöpfer von Resident Evil. Als wir es rezensiert haben, haben wir die großartige Atmosphäre, die Geschichte und die Abwechslung gelobt. Wenn du noch nicht die Gelegenheit hattest, es auszuprobieren, könnte es die perfekte Möglichkeit sein, an Halloween ein paar gruselige Spieleabende zu verbringen.

Und wenn Sie es abschließen, wird nächste Woche The Evil Within 2 auch kostenlos sein. Neben The Evil Within-Spielen könnt ihr diese Woche auch Eternal Threads im Epic Game Store und nächste Woche Tandem: A Tale of Shadows kaufen.