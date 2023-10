Epic Games, Leiter der Publishing-Strategie, verlässt das Unternehmen

HQ

Auch wenn er vielleicht nicht allen Spielern ein Begriff ist, war Sergiy Galyonkin fast acht Jahre lang ein großer Teil von Epic Games. Zuvor erstellte er Steam Spy, eine Website, die die Anzahl der Verkäufe auf der Plattform von Valve schätzt.

Im Jahr 2016 wechselte Galyonkin zu Epic Games und hat seitdem dem Unternehmen geholfen, zu neuen Höhen zu wachsen. Jetzt scheint er jedoch zu glauben, dass es für ihn an der Zeit ist, zu gehen. In einem Beitrag auf seinem Twitter/X-Account erklärt er, dass er Epic Games verlassen hat, und sagt: "Ich passe nicht gut zu dieser neuen Version von Epic.""Jetzt ist Epic Games auf dem Weg, sich von einem Spieleentwickler, Engine-Entwickler und Publisher in eine Plattform zu verwandeln – Epic 5.0", schrieb Galyonkin. Aber er verlässt die Branche nicht für immer und plant, weiterhin in der Gaming-Branche zu arbeiten, und wird jetzt sogar lauter, da er sich "keine Sorgen um die PR-Abteilung" machen muss.

Zuvor berichteten wir, dass Epic Games rund 15 % seiner Belegschaft entlassen hat. Es scheint, dass Galyonkin nicht zu den Entlassenen gehörte, denn es scheint, dass er jetzt den Zeitpunkt gewählt hat, um zu gehen.