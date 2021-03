Epic Games kauft die Entwickler von Fall Guys: Ultimate Knockout auf

You're watching Werben

Mediatonic hat in den 16 Jahren, die sie nun schon bestehen, so einige Spiele veröffentlicht, doch vielen Menschen waren sie vor dem Überraschungshit Fall Guys: Ultimate Knockout nicht bekannt. Nun sind sie jedoch ein Name, den sich die höheren Köpfe bei Epic Games mit dem vielen Fortnite-Kapital zu eigen machen möchten. Epic Games bestätigt deshalb kurzerhand, dass es die Tonic Games Group, die Muttergesellschaft von Mediatonic, erworben haben.

Beide Parteien sind sich anscheinend darüber bewusst, dass längst nicht alle Spieler dieses Geschäft mit Freude zur Kenntnis nehmen, deshalb haben sie vorsorglich ein FAQ aufbereitet, in dem einige der offensichtlichen Fragen beantwortet werden. Dort wird zum Beispiel deutlich gemacht, dass sich Fall Guys: Ultimate Knockout weder in Bezug auf sein Gameplay, noch bei der Unterstützung der Live-Service-Struktur auf verschiedenen Plattformen verändern werde.

Mediatonic soll das Game weiterhin mit neuen Inhalten, Saisons und Updates unterstützen. Auch die Steam-Spieler sind vorerst noch mit an Bord - obwohl wir nicht darauf vertrauen würden, dass dieser Zustand bis in alle Ewigkeit anhält (Ähnliches wurde behauptet, bevor Rocket League nach dem Kauf von Psyonix aus Valves Dienst genommen wurde).