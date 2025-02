Epic Games hat gerade einen Fortnite Cheater auf die lustigste Art und Weise gesperrt, die möglich ist

HQ

Betrug in Videospielen ist eines der größten Probleme, mit denen insbesondere Multiplayer-Titel konfrontiert sind, und es ist etwas, das wir gelegentlich auch in der Berufswelt sehen. Kürzlich geschah dies in einem kompetitiven Fortnite und als Epic Games von diesem Betrugsvorfall erfuhr, beschloss das riesige Spieleunternehmen, ernsthafte und wirklich lustige Maßnahmen zu ergreifen.

Epic hat diese Person nicht nur auf ihren sozialen Kanälen angeprangert und enthüllt, dass sie ihr eine lebenslange Sperre von Fortnite Turnieren auferlegt hat, sondern Epic hat auch rechtliche Schritte eingeleitet und den Betrüger gezwungen, alle "unverdienten" Gewinne, die sie angehäuft haben, für wohltätige Zwecke zu spenden, während sie sie auch dazu brachten, ein Entschuldigungsvideo zu produzieren und auf ihrem eigenen YouTube-Kanal zu veröffentlichen.

Der fragliche Betrüger ist "RepulseGod", und du kannst die unglaubliche Aussage von Epic und das Entschuldigungsvideo des Betrügers unten sehen.

Glaubst du, dass auch andere Videospielfirmen diese Art von Maßnahmen gegen Betrüger ergreifen sollten?